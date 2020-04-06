2020-04-06T08:21:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецпропуска на время самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: кому нужны и как оформить

Режим обязательной самоизоляции в Мурманской области продлен до 30 марта
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Мурманске области режим обязательной самоизоляции продлен до 30 апреля.В Мурманске области режим обязательной самоизоляции продлен до 30 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил до 30 апреля продлить режим обязательной самоизоляции в регионе. При этом расширен список причин, почему северяне могут выходить из дома.

Раньше в него входили поездки в гипермаркет или ближайший продуктовый магазин, аптеку, выгулять собаку не дальше чем в 100 метрах от дома, вынести мусор, сходить на работу, если она не перешла на дистанционный режим. Теперь северянам разрешили гулять с детьми (но только одному родителю) на придомовой территории, а также можно выходить, если присутствие гражданина необходимо в полиции, суде или СКР.

С 6 апреля полиция будет контролировать, кто и зачем находится на улице. Поэтому работающим жителям области надо оформить специальную бумагу. Речь про спецпропуска пока не идет, но по такому документу сотрудники правоохранительных органов смогут проверить, действительно ли человек вышел по работе.

Скачать форму можно в группе оперативного штаба при правительстве Мурманской области.

Все северяне, работающие в апреле, должны иметь при себе такую бумагу. Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Все северяне, работающие в апреле, должны иметь при себе такую бумагу. Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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