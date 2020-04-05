Продление режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: до какого числа будет действовать

5 Апр 2020 2020-04-05T12:39:20+03:00

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Всю первую нерабочую неделю северяне гадали, ограничатся эпидканикулы в стране семью днями. Одним не терпелось выйти на работу, другие смотрели на развивающуюся в Мурманской области ситуацию с коронавиурсом трезво и понимали, что это только начало обязательной самоизоляции.

- Продлить на территории региона режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой опасной коронавирусной инфекции, - говорится в постановлении правительства Мурманской области.

С 00.00 6 апреля до 24.00 30 апреля северяне обязаны соблюдать режим обязательной самоизоляции, за нарушение которого теперь грозит штраф.

Правда, среди северян уже нашлись те, кто возмутился, что власти попирают их право на свободу передвижения, установленное Конституцией России, явно не учитывая, что такое поведение может привести к летальному исходу и, увы, не одного человека.

Напомним: на 5 апреля в Мурманской области не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. 1 человек выздоровел, 14 северян с коронавирусом проходят лечение в стационаре, еще 37 пока поставлен предварительный диагноз.

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