«Делай, как я»: Жительница Апатитов стала лучшей среди девушек, а инструктора из Североморска пригласили стать вожатой в «Орленок»

5 Апр 2020 2020-04-05T10:07:46+03:00

Поездку в Москву оказалась богатой на результаты и впечатления. Фото: Из личного архива Элины Мазурмович

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Уже не первый раз 150 сильнейших руководителей, педагогов и воспитанников военно-патриотических объединений России собираются в Москве, что поделиться опытом и выяснить, кто достоин носить звание лучшего. Два года на конкурсе «Делай как я» руководителя ВПК «Вымпел – Полярные волки» из Апатитов Алексея Чуфырева признали лучшим в стране, а его воспитанница Элина Мазурмович победила в номинации «Бестрее. Выше. Сильнее» среди девушек.

В марте этого года результаты чуть менее впечатляющие. В номинации лучший руководитель военно-патриотического объединения северянина обошел Дмитрий Захаров из Ханты-Мансийского автономного округа, а вот Элина отстояла свой титул и снова была признана лучшей среди девушек.

- Команда Мурманской области достойно была представлена на конкурсе. По итогам соревнований Василий Кулев из Апатитов и Егор Журавлев из Ковдора вошли в число 15 лучших курсантов страны. Инструктор Ксения Тазипова из ВПК «Рать» Североморска заняла 13 место из 32 инструкторов. Ей было предложено стать одной из вожатых в период патриотической смены во всероссийском детском центре «Орленок». А руководитель ковдорского клуба «Граница» Олег Лежнин занял 11 место из 42 финалистов, - подводит итоги Алексей Чуфырев.

Но самое главное, что воспитанники военно-патриотических объединений области остались довольны и единственное, о чем пожалели, - это то, что было мало времени, чтобы пообщаться со ставшими за эти годы друзьями из других регионов.

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