Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детский врач-дерматолог из Североморска проводит бесплатные онлайн-консультации

4 Апр 2020 2020-04-04T16:48:10+03:00

Позаботиться о коже можно не выходя из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Попасть на прием к нужному врачу, когда объявлен режим самоизоляции – задача не из легких. Однако некоторые медицинские специалисты из разных уголков Мурманской области уже помогают людям бесплатно, проводя консультации онлайн. Так, врач-дерматолог детской городской поликлиники Североморска готова безвозмездно оказать помощь ребенку в условиях карантина.

- Если вашим детям нужна помощь, пишите мне в личные сообщения «Вконтакте» или обращайтесь по телефону: 8 921 178 13 69. Стаж работы 15 лет. В этот непростой период очень важно быть дома. Берегите себя и своих близких! – отметила на свой странице в соцсетях медик Светлана Большанина-Яланская.

Напомним: психолог из МЧС окажет северянам бесплатную психологическую помощь по Skype. Кроме того, жители Мурманской области могут проконсультироваться с психологом можно по телефону «горячей линии».

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ИСТОЧНИК KP.RU