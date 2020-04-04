2020-04-04T16:48:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детский врач-дерматолог из Североморска проводит бесплатные онлайн-консультации

Специалист со стажем окажет нужную помощь ребенку
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Позаботиться о коже можно не выходя из дома.Позаботиться о коже можно не выходя из дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Попасть на прием к нужному врачу, когда объявлен режим самоизоляции – задача не из легких. Однако некоторые медицинские специалисты из разных уголков Мурманской области уже помогают людям бесплатно, проводя консультации онлайн. Так, врач-дерматолог детской городской поликлиники Североморска готова безвозмездно оказать помощь ребенку в условиях карантина.

- Если вашим детям нужна помощь, пишите мне в личные сообщения «Вконтакте» или обращайтесь по телефону: 8 921 178 13 69. Стаж работы 15 лет. В этот непростой период очень важно быть дома. Берегите себя и своих близких! – отметила на свой странице в соцсетях медик Светлана Большанина-Яланская.

Напомним: психолог из МЧС окажет северянам бесплатную психологическую помощь по Skype. Кроме того, жители Мурманской области могут проконсультироваться с психологом можно по телефону «горячей линии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выплата безработным в Мурманске в 2020 году из-за коронавируса: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить. Все потерявшие работу из-за коронавируса в Мурманской области будут получать пособие по безработице в размере 27 800 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детский врач-дерматолог из Североморска проводит бесплатные онлайн-консультации
Появилось видео с места ликвидации вооруженного боевика в Мурманске
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменяются пригородные электрички
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как правильно утилизировать мусор в период пандемии
В Мурманской области зафиксировали уникальный случай выводка птенцов ушастой совы
Режим самоизоляции в Мурманске: жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в создании документального фильма о коронавирусе
Выплата безработным в Мурманске в 2020 году из-за коронавируса: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
Первые судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: троих нарушителей принудительно госпитализировали
Капитана Северного флота, который вымогал деньги у подчиненных, приговорили к 4 годам колонии
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жительница Никеля устроила флешмоб по пошиву многоразовых масок