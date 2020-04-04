Ситуация с коронавирусом в Мурманске: детский врач-дерматолог из Североморска проводит бесплатные онлайн-консультации
Попасть на прием к нужному врачу, когда объявлен режим самоизоляции – задача не из легких. Однако некоторые медицинские специалисты из разных уголков Мурманской области уже помогают людям бесплатно, проводя консультации онлайн. Так, врач-дерматолог детской городской поликлиники Североморска готова безвозмездно оказать помощь ребенку в условиях карантина.
- Если вашим детям нужна помощь, пишите мне в личные сообщения «Вконтакте» или обращайтесь по телефону: 8 921 178 13 69. Стаж работы 15 лет. В этот непростой период очень важно быть дома. Берегите себя и своих близких! – отметила на свой странице в соцсетях медик Светлана Большанина-Яланская.
Напомним: психолог из МЧС окажет северянам бесплатную психологическую помощь по Skype. Кроме того, жители Мурманской области могут проконсультироваться с психологом можно по телефону «горячей линии».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выплата безработным в Мурманске в 2020 году из-за коронавируса: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить. Все потерявшие работу из-за коронавируса в Мурманской области будут получать пособие по безработице в размере 27 800 рублей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»