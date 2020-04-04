Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменяются пригородные электрички

4 Апр 2020 2020-04-04T13:15:05+03:00

Электропоезда не будут курсировать с 5 апреля

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Вслед за поездами, курсирующими из Мурманска в разные точки нашей страны, из-за угрозы коронавируса перестают ходить и пригородные электрички.

- По решению Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия и Минтранспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с 5 апреля не будут курсировать пригородные поезда № 6673/6674 Кандалакша – Лоухи, № 6342/6341 Кандалакша – Апатиты, № 6367/6368 Мурманск – Апатиты. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Помимо этого, отменили карельские электрички из Петрозаводска в Медвежью Гору и Свирь, из Кучнечного в Сортавала, а также из Кеми в Лоухи.

Информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» - 8-800-775-00-00.

Напомним: из-за коронавируса с 23 марта перестал ходить поезд Мурманск-Минск.

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