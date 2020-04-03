2020-04-03T23:52:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата безработным в Мурманске в 2020 году из-за коронавируса: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Все потерявшие работу из-за коронавируса в Мурманской области будут получать пособие по безработице в размере 27 800 рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис сообщил, что все северяне, потерявшие работу из-за коронавируса, получат повышенное пособие по безработице. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис сообщил, что все северяне, потерявшие работу из-за коронавируса, получат повышенное пособие по безработице. Фото: правительство Мурманской области
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В правительстве Мурманской области пока не сообщили, до какого числа в регионе будет длиться режим обязательно самоизоляции. Однако глава Заполярья обратился к северянам с важной новостью.

- Мы продолжаем усиливать меры безопасности, направленные на предотвращение массового заболевания коронавирусом. На сегодняшний день в Мурманской области 14 человек проходят лечение и 26 человек с предварительно подтвержденным диагнозом. Принципиально важно соблюдать ограничения, потому что большинство заболевших - это результат недобросовестного поведения, - сообщил Андрей Чибис. - Главный вопрос, который сейчас волнует всех: что будет дальше? Как будем работать, как будет поддержка от государства. Мы приняли решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы прекрасно понимаем, что из-за ограничений, которые мы ввели, потеряют работу.

Всем, кто потеряет работу с 1 по 30 апреля из-за «выходного» месяца, будет выплачено повышенное пособие по безработице, доведенное до МРОТ за счет региона. Таким образом оно составит 27 800 рублей. Оформить его можно будет в упрощенном режиме, подав документы в центр занятости дистанционно с середины следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Выплата безработным в Мурманске в 2020 году из-за коронавируса: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
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