Режим самоизоляции в Мурманске: жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в создании документального фильма о коронавирусе

4 Апр 2020 2020-04-04T10:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Продюсерский центр «Северный Характер» предлагает северянам разбавить свою самоизоляцию чем-то интересным. Пока все сидят дома – самое время творить историю!

- Мы объявляем о старте уникального документального проекта, посвященного коронавирусу и предпринятым для борьбы с ним мерами. Цель - беспристрастно зафиксировать события, происходящие в данный момент в Мурманске и в регионе. Участником такого дела может стать каждый житель нашей области, - отмечают организаторы.

Чтобы поучаствовать в «документалке», нужно снять видео на телефон (горизонтальное). Рассказать в нем о себе и своих близких в условиях карантина и самоизоляции, упомянув место и дату. Можно поделиться самым разным: чем занимаетесь, о чем думаете, чего боитесь, на что надеетесь. Может быть, у вас появились новые увлечения или привычки. Сравните свою жизнь до и после.

Отснятый материал (на 1-3 минуты) нужно разместить под хештегом #мурманкиновирус в соцсетях.

Создатели проекта хотят донести точную информацию о том, как распространение коронавирусной инфекции в мире изменило жизнь каждого человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жительница Никеля устроила флешмоб по пошиву многоразовых масок. К флешмобу Анастасии Рыжковой #СшейМаску присоединились уже сотни людей из Печенгского района (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU