2020-04-04T10:20:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Мурманске: жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в создании документального фильма о коронавирусе

Видеорассказ, посвященный COVID-19, нужно выложить в сеть с хештегом #мурманкиновирус
Наталья ЛОБАНОВА
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Творить историю могут все!Творить историю могут все!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Продюсерский центр «Северный Характер» предлагает северянам разбавить свою самоизоляцию чем-то интересным. Пока все сидят дома – самое время творить историю!

- Мы объявляем о старте уникального документального проекта, посвященного коронавирусу и предпринятым для борьбы с ним мерами. Цель - беспристрастно зафиксировать события, происходящие в данный момент в Мурманске и в регионе. Участником такого дела может стать каждый житель нашей области, - отмечают организаторы.

Чтобы поучаствовать в «документалке», нужно снять видео на телефон (горизонтальное). Рассказать в нем о себе и своих близких в условиях карантина и самоизоляции, упомянув место и дату. Можно поделиться самым разным: чем занимаетесь, о чем думаете, чего боитесь, на что надеетесь. Может быть, у вас появились новые увлечения или привычки. Сравните свою жизнь до и после.

Отснятый материал (на 1-3 минуты) нужно разместить под хештегом #мурманкиновирус в соцсетях.

Создатели проекта хотят донести точную информацию о том, как распространение коронавирусной инфекции в мире изменило жизнь каждого человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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