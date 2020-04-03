2020-04-03T17:47:03+03:00
Происшествия

Капитана Северного флота, который вымогал деньги у подчиненных, приговорили к 4 годам колонии

Серийный взяточник подал апелляцию, но его попытка оправдаться была безуспешной
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Вымогателя денег без наказания не оставили. Фото: УФСБ России по Северному флотуВымогателя денег без наказания не оставили. Фото: УФСБ России по Северному флоту
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Бывшего начальника Центра связи Северного флота, капитана первого ранга ждут несколько лет в колонии общего режима за взяточничество. Известно, что командир вымогал деньги у своих подчиненных, прибегая к различным угрозам.

- Прошлой весной сотрудники органов безопасности поймали начальника в личном кабинете на получении взятки в 100 тысяч рублей от посредника. Деньги ему передали, чтобы скрыть попустительства по службе одного из военнослужащих части. В тоже самое время возбудили уголовное дело в отношении капитана 3 ранга, который был его пособником. В ходе расследования выяснилось, что подобные вымогательства он совершал также в 2015 и 2018 годах, что стало основанием для возбуждения еще двух уголовных дел, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Северному флоту.

Северный флотский военный суд признал капитана виновным в получении взятки, покушении на преступление и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 290,285 и 30 УК РФ). Ему назначили 4 года исправительной колонии общего режима и лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года. Деньги, который капитан получил в результате взяток, а именно 180 000 рублей конфисковали в пользу государства.

Попытка командира обжаловать решение суда в апелляционном порядке осталась безуспешной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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