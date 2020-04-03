Водителю, сбившему насмерть пешехода под Североморском, грозит до пяти лет

3 Апр 2020 2020-04-03T17:03:58+03:00

За жизнь сбитого пешехода придется заплатить своей свободой. Фото: Артем КИЛЬКИН

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14 декабря 2019 года навсегда врежется в память сразу двух семей из Мурманской области. Именно в этот день на 6 километре автоподъезда к Североморску произошла трагедия.

Напомним: 50-летний водитель Peugeot не заметил на пешеходном переходе пересекающую проезжую часть женщину и сбил ее. К сожалению, 69-летняя северянка получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте. В полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного после аварии.

- В ходе расследования выяснилось, что к трагической случайности привела невнимательность водителя. Не стоит забыть, что автомобиль является средством повышенной опасности, - отметили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Уголовное дело с обвинительным заключение сейчас находится на согласовании в прокуратуре Ленинского административного округа Мурманска. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/770726" frameborder="0"></iframe> Под Североморском на смерть сбили пешехода.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

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