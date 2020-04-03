Водителю, сбившему насмерть пешехода под Североморском, грозит до пяти лет
14 декабря 2019 года навсегда врежется в память сразу двух семей из Мурманской области. Именно в этот день на 6 километре автоподъезда к Североморску произошла трагедия.
Напомним: 50-летний водитель Peugeot не заметил на пешеходном переходе пересекающую проезжую часть женщину и сбил ее. К сожалению, 69-летняя северянка получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте. В полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного после аварии.
- В ходе расследования выяснилось, что к трагической случайности привела невнимательность водителя. Не стоит забыть, что автомобиль является средством повышенной опасности, - отметили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Уголовное дело с обвинительным заключение сейчас находится на согласовании в прокуратуре Ленинского административного округа Мурманска. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Под Североморском на смерть сбили пешехода.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Мурманска сделал смертельный переворот на Renault. Водителя болида отвезли в больницу, где он умер (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU