2020-04-03T17:03:58+03:00
Происшествия

Водителю, сбившему насмерть пешехода под Североморском, грозит до пяти лет

К трагедии привела невнимательность автомобилиста [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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За жизнь сбитого пешехода придется заплатить своей свободой.За жизнь сбитого пешехода придется заплатить своей свободой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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14 декабря 2019 года навсегда врежется в память сразу двух семей из Мурманской области. Именно в этот день на 6 километре автоподъезда к Североморску произошла трагедия.

Напомним: 50-летний водитель Peugeot не заметил на пешеходном переходе пересекающую проезжую часть женщину и сбил ее. К сожалению, 69-летняя северянка получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте. В полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного после аварии.

- В ходе расследования выяснилось, что к трагической случайности привела невнимательность водителя. Не стоит забыть, что автомобиль является средством повышенной опасности, - отметили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Уголовное дело с обвинительным заключение сейчас находится на согласовании в прокуратуре Ленинского административного округа Мурманска. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Под Североморском на смерть сбили пешехода.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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