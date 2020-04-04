Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как правильно утилизировать мусор в период пандемии

4 Апр 2020 2020-04-04T10:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока все сидят дома на самоизоляции, количество мусора, накопленного людьми, возрастает. Однако выбрасывать отходы еще никто не запрещал. Как правильно это делать в период пандемии, рассказали в мурманском филиале АО «Управление отходами».

- Обращаем особое внимание на то, как правильно обращаться с использованными медицинскими отходами – масками, салфетками, перчатками, флаконами от антисептиков. С такими отходами стоит быть осторожными. Как отмечают вирусологи, коронавирус остается активным от 5 до 14 суток на различных поверхностях. Сюда относятся также пластиковые бутылки, упаковка, жестяные банки и прочие отходы, - отмечает региональный оператор по обращению с ТКО. – Медицинские предметы, даже если ими пользовался здоровый человек, лучше поместить в два полиэтиленовых пакета, каждый из которых нужно крепко завязать и выбросить вместе с остальным мусором – в контейнер для твердых коммунальных отходов.

По возможности весь мусор нужно складывать максимально компактно и выбрасывать его непосредственно в контейнеры, а не рядом с ними. Это позволит сохранить чистоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Мурманской области из-за коронавируса: все жители региона должны находиться на самоизоляции. В Мурманской области из-за коронавируса вводится карантин: что можно делать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU