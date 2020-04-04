2020-04-04T10:33:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как правильно утилизировать мусор в период пандемии

Режим обязательной самоизоляции в Мурманске: куда выбрасывать использованные медицинские маски, антисептики, перчатки
Наталья ЛОБАНОВА
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Избавляться от мусора тоже нужно правильно. Фото: мурманский филиал АО "Управление отходами"Избавляться от мусора тоже нужно правильно. Фото: мурманский филиал АО "Управление отходами"
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Пока все сидят дома на самоизоляции, количество мусора, накопленного людьми, возрастает. Однако выбрасывать отходы еще никто не запрещал. Как правильно это делать в период пандемии, рассказали в мурманском филиале АО «Управление отходами».

- Обращаем особое внимание на то, как правильно обращаться с использованными медицинскими отходами – масками, салфетками, перчатками, флаконами от антисептиков. С такими отходами стоит быть осторожными. Как отмечают вирусологи, коронавирус остается активным от 5 до 14 суток на различных поверхностях. Сюда относятся также пластиковые бутылки, упаковка, жестяные банки и прочие отходы, - отмечает региональный оператор по обращению с ТКО. – Медицинские предметы, даже если ими пользовался здоровый человек, лучше поместить в два полиэтиленовых пакета, каждый из которых нужно крепко завязать и выбросить вместе с остальным мусором – в контейнер для твердых коммунальных отходов.

По возможности весь мусор нужно складывать максимально компактно и выбрасывать его непосредственно в контейнеры, а не рядом с ними. Это позволит сохранить чистоту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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