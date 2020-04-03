2020-04-03T15:39:43+03:00
Общество

В Международный день распространения информации об аутизме ледовый дворец спорта Мурманска стал синим

Мурманск поддержал всемирную акцию
Ника СВЕТЛОВА
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Ледовый дворец Мурманска заиграл синими огнями. Фото: администрация города МурманскаЛедовый дворец Мурманска заиграл синими огнями. Фото: администрация города Мурманска
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2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Многим заболеваниям присваивают цвета, например, у эпилепсии - фиолетовый, а у аутизма - синий. Не удивительно, что именно этим цветом заиграла подсветка Ледового дворца спорта в Мурманске, как знак поддержки всех, кому поставлен такой диагноз.

- Люди с аутизмом, вопреки распространенному мифу, не стремятся жить в собственном мире. Наоборот, многие очень заинтересованы в общении с другими, способны устанавливать глубокие эмоциональные связи с важным для них человеком. Однако они не имеют достаточных навыков для того, чтобы общаться так, как это делают их сверстники. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем обществе стало меньше предубеждений по отношению к людям с аутизмом. Для этого нам всем важно знать, не только какие мы все разные, но и как мы похожи в желании дружить, общаться и быть принятыми. Чем чаще мы будем об этом задумываться, тем легче будет жить людям с особенностями и их семьям в городе, в нашем обществе, - написал на личной странице в "ВКонтакте" глава администрации Мурманска Евгений Никора.

В свое время подсветка зданий областной филармонии и регионального правительства также становилась фиолетовой - в рамках поддержки недоношенных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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