2020-04-03T17:42:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жительница Никеля устроила флешмоб по пошиву многоразовых масок

К флешмобу Анастасии Рыжковой #СшейМаску присоединились уже сотни людей из Печенгского района
Елена МОЛОДЦОВА
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Флешмоб #СшейМаску набирает обороты. Фото: Из личного архива Анастасии РыжковойФлешмоб #СшейМаску набирает обороты. Фото: Из личного архива Анастасии Рыжковой
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Пока одни сетуют, как чиновники могли оставить в столь страшный для Мурманской области час ее жителей без медицинских масок и антисептиков, другие подходят к решению проблемы креативно и дают советы, как защититься самим, да еще и денег сэкономить. Напомним: жительница Кировска записала для северян мастер-класс по пошиву масок. А ее коллега из Никеля запустила и вовсе настоящий флешмоб #СшейМаску.

- Я хочу, чтобы каждый человек мог носить защитную маску вне зависимости от их наличия в аптеках, поэтому запускаю флешмоб #СшейМаску. Сегодня и в ближайшие дни я сошью несколько десятков многоразовых средств защиты, которые можно будет стирать, и передам их волонтерам и соцработникам. Приглашаю жителей Печенгского района присоединиться к моему флешмобу и сшить защитные маски для себя и своих близких, - обратилась к северянам жительница Никеля и депутат местного Совета депутатов Анастасия Рыжкова.

Тем более, что, по словам никельчанки, для этого нужны лишь остатки хлопка, ситца или постельного белья размером 20 на 40 сантиметров и резинка. Ткань складываем вдвое, по бокам продеваем резинку и сшиваем по периметру. Анастасия рекомендует оставить небольшой зазор и вывернуть маску, чтобы швы оказались внутри.

- За сутки с начала флешмоба ко мне обратились десятки жителей Печенгского района с просьбами поделиться выкройками и предложениями помощи. Желающих взяться за пошив масок уже, наверное, не меньше сотни. Среди них много пенсионеров, есть и профессиональные швеи, предложила свою помощь и молодежь. Огромное спасибо всем откликнувшимся! Знать, что живешь среди людей отзывчивых и готовых объединиться – это, действительно, дорогого стоит, - сообщила о промежуточных итогах Анастасия Рыжкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жительница Никеля устроила флешмоб по пошиву многоразовых масок
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