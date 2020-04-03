Выезд из Мурманска в период самоизоляции: кому можно и как осуществляется, открыта ли трасса "Кола"

3 Апр 2020 2020-04-03T15:53:59+03:00

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На карте Мурманской области остается все меньше населенных пунктов, куда можно свободно приехать на машине, автобусе или поезде. Из-за коронавируса в муниципалитеты закрывают въезд.

Куда уже нельзя свободно приехать?

Напомним, первыми городами, у которых появились блокпосты, стали Апатиты и Кировск. Здесь - наибольшее число заболевших коронавирусом, поэтому власти области решили ввести карантин. Следом въезд закрыли в города, где находится промышленность: Оленегорск, Ковдорский район, Полярные Зори, Мончегорск. И туда, куда очень хотят попасть туристы и рыбаки: в Териберку и Ура-Губу.

3 апреля список расширился: замок повесили на Ловозерский, Печенгский, Терский и Кандалакшский районы.

У северян появился закономерный вопрос: открыта ли федеральная трасса "Кола"? Ответ - да. Выезд и въезд по трассе для машин не закрыт, также можно ехать по всей дороге. А вот во все вышеперечисленные населенные пункты пускают только если у вас есть временная или постоянная местная регистрация или вы сотрудник экстренных служб. Как уточнили в оперативном штабе, закрытие Кандалакшского района не означает закрытия границы с Карелией.

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