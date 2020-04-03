Из Санкт-Петербурга в Мурманск летом отправится первый двухэтажный поезд

3 Апр 2020 2020-04-03T14:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Разговоры о том, что жители заполярной столицы смогут кататься на двухэтажных поездах в город на Неве, начались еще прошлым летом. Тогда губернатор Мурманской области Андрей Чибис порадовал всех новостью, что для региона закупят 48 таких вагонов. И, похоже, он сдержал свое слово. Первый двухэтажный поезд прибудет в Мурманск из Санкт-Петербурга уже 26 июня. Время в пути - 24 часа.

- Вагоны состоят из 4-местных или 2-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. В купе есть места для лежания, стол, зеркала, полочки для мелких вещей, светильники, розетки, лестницы для подъема на верхнее место. Окошки застеклены стеклопакетами. В двухместных купе (СВ) каждое посадочное место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм, - сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД».

Во всех вагонах поддерживается комфортный микроклимат, есть три биотуалета. Оборудованы купе для людей с ограниченными возможностями и подъемником для колясок. Также имеется система контроля, управления доступом и охраны пассажирского поезда.

Билет на новенький поезд Санкт-Петербург - Мурманск - Санкт-Петербург обойдется в 5 841 рубль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты. Пассажиры смогут поехать на других составах или сдать билеты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU