Режим самоизоляции в Мурманске из-за коронавируса: выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

3 Апр 2020 2020-04-03T10:10:11+03:00

Получателям социальных пособий лучше без лишней надобности не ходить в отделение ФСС - многие вещи можно решить дистанционно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Режим самоизоляции в Мурманской области сейчас обязателен для всех жителей все зависимости от возраста. Также 2 апреля президент сообщил, что в стране до конца апреля будет нерабочий оплачиваемый период, а главы регионов будут сами решать, какой набор мер противостояния коронавирусу принять.

Губернатор Мурманской области пока о том, как будут жить северяне в апреле, еще не объявил. Поэтому до сих пор многие компании, предприятия закрыты, а бюджетные учреждения работают дистанционно.

Жителей региона просят решать житейские дела удаленно. Например, Почта России сама принесет посылки и пенсии на дом, а Мурманское отделение Фонда социального страхования РФ позаботится о других соцвыплатах.

- Пособия по уходу за ребенком до полутора лет за март 2020 года будут перечислены Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования в рабочем режиме - с 1 по 15 апреля без привязки к определенной дате. Ежемесячные выплаты получат порядка 4700 жителей Мурманской области на общую сумму более 64 миллиона рублей, - уточнили в региональном ФСС.

При этом северян просят без лишней надобности не ходить в отделение. Увидеть сведения по начисленным и выплаченным пособиям, а также заказать справку о сумме выплаченных пособий и справку по форме 2-НДФЛ можно с помощью личного кабинета застрахованного на сайте lk.fss.ru. Также для консультаций по указанным вопросам работает телефон горячей линии 8 (8152) 481-670.

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