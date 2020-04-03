Мурманская область не попала в число регионов с риском повышенного возникновения лесных пожаров
- Девушка, ну, какие пожары! У нас снега по колено! Раньше мая не растает – это точно! – говорит дежурный Мурманской базы авиационной охраны лесов. - Все руководство на самоизоляции!
Благодаря необычайно снежной зиме Мурманская область не попала в список регионов с риском повышенного возникновения лесных пожаров. Федеральная авиалесоохрана сделала долгосрочный прогноз, где с апреля по октябрь надо ждать беды.
- Прогноз делался на основе данных Росгидромета о запасах снежного покрова на март, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов, - отмечают в пресс-службе Федеральной авиалесоохраны.
Пожароопасный сезон уже открыт в 45 регионах России. Однако Мурманская область со своими метровыми сугробами в этот перечень, разумеется, не попало. Сейчас у северян другая задача, как уберечься от половодья, которое обещает быть обильным.
Где и когда ожидают лесные пожары на Сверо-Западе?
В мае - на западе Вологодской области.
В июле – на востоке Карелии, Новгородской и Ленинградской областей, севере и центре Псковской области и западе Вологодской области.
В августе – на востоке Новгородской области, всей территории Вологодской области, юге Архангельской области и юго-западе Коми.
В сентябре – на юго-западе Новгородской области и на все территории Калининградской и Псковской областей.
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