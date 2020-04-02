Ситуация с коронавирусом в Мурманске: "Яндекс.Навигатор" покажет, в какие города Мурманской области закрыт въезд

2 Апр 2020 2020-04-02T15:36:58+03:00

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Апатиты и Кировск сейчас являются лидерами в Мурманской области по числу заболевших коронавирусом, поэтому не удивительно, что в этих городах ввели карантин и закрыли въезд для тех, у кого нет прописки.

Но замок для "не местных" повесили и на другие населенные пункты. Например, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Белокаменку, Ковдор, потому что там есть промышленность, стройки и важные объекты. На Ура-Губу и Териберку, чтобы не манили туристов и рыбаков во время всеобщей самоизоляции.

Однако еще не все, особенно жители других регионов, знают, куда можно проехать, а куда нет. На помощь таких людям придут "Яндекс.Карты".

- В "Яндекс.Навигаторе" появились информационные точки об ограничениях въезда в населённые пункты Мурманской области, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Популярный сервис совместно с правительством региона вносит свой вклад в общее дело по информированию граждан о возможных угрозах, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Подъезды к закрытым населенным пунктам ограничены КПП, на которых работают сотрудники полиции. На трассе установлено семь дополнительных табло, предупреждающих об ограничениях въезда в указанные муниципалитеты региона.

- Информация об особом режиме также дублируется на портале «Наш Север» в разделе «Карты» и будет обновляться по мере изменения ситуации. Если вы смотрите Яндекс. Карты с персонального компьютера, то информационные точки об ограничениях въезда в муниципалитеты можно увидеть нажав на кнопку «Дорожная ситуация», - уточнили в штабе.

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