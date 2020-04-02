Пограничники спасли двух рыбаков, у которых затонула лодка в губе Печенга

2 Апр 2020 2020-04-02T19:35:51+03:00

Мужчины с трудом выбрались на берег, им потребовалась срочная помощь

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В затруднительном положении оказались рыбаки, отправившиеся ловить рыбу в губу Печенга. У мужчин затонула лодка, пришлось выбираться на берег из ледяной воды и при плохой погоде. Северяне не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта, сложилась реальная угроза их жизни и здоровью.

- Чтобы найти и спасти людей, решением руководства Пограничного управления в район мыса Крестового, где находились рыбаки, был незамедлительно направлен пограничный корабль. 28 марта около 18.30 пострадавших доставили на борт спасательного судна, где им оказали первую помощь. Медицинская помощь им не потребовалась, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону.

Напомним: Мурманские спасатели нашли потерявшегося в Печенгском районе рыбака, снегоход которого провалился в ручей. А в Кольском районе недавно спасали 53-летнего кайтингиста, который повредил плечо.

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ИСТОЧНИК KP.RU