Режим обязательной самоизоляции в Мурманске: можно ли посещать пациентов в больницах Мурманска

2 Апр 2020 2020-04-02T15:15:53+03:00

Чтобы попасть к больному - нужно очень постараться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Медучрежения Заполярья из-за коронавируса сейчас ушли на карантин. Попасть к пациентам мурманских больниц не представляется возможным, если только они не нуждаются в особой помощи.

- Посещение больных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации запрещено. Но по договоренности с лечащим врачом можно навещать лежачих пациентов. Передачи разрешены, осуществляются с 12 до 19 часов, - сообщили «КП» в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина с 28 марта тоже введен карантин для снижения рисков распространения коронавируса.

- Посещение пациентов запрещено. Передачи принимаются один раз в сутки с 16.00 до 18.00. Берегите своих родителей и старших родственников - во возможности контактируйте с ними по телефону или онлайн. Внимательнее отнеситесь к своему самочувствию, следите за температурой, при недомогании вызовите врача на дом, - отметили в медучреждении.

Медсанчасть заполярной столицы «Севрыба» не стал исключением из правил. Там действуют карантинные мероприятия, посещение пациентов возможно только при личной договоренности с лечащим врачом.

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