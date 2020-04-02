2020-04-02T15:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции в Мурманске: можно ли посещать пациентов в больницах Мурманска

Как попасть к пациенту, график приема передач
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Чтобы попасть к больному - нужно очень постараться.Чтобы попасть к больному - нужно очень постараться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Медучрежения Заполярья из-за коронавируса сейчас ушли на карантин. Попасть к пациентам мурманских больниц не представляется возможным, если только они не нуждаются в особой помощи.

- Посещение больных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации запрещено. Но по договоренности с лечащим врачом можно навещать лежачих пациентов. Передачи разрешены, осуществляются с 12 до 19 часов, - сообщили «КП» в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина с 28 марта тоже введен карантин для снижения рисков распространения коронавируса.

- Посещение пациентов запрещено. Передачи принимаются один раз в сутки с 16.00 до 18.00. Берегите своих родителей и старших родственников - во возможности контактируйте с ними по телефону или онлайн. Внимательнее отнеситесь к своему самочувствию, следите за температурой, при недомогании вызовите врача на дом, - отметили в медучреждении.

Медсанчасть заполярной столицы «Севрыба» не стал исключением из правил. Там действуют карантинные мероприятия, посещение пациентов возможно только при личной договоренности с лечащим врачом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области на 2 апреля 2020 года составило 15 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманской области на 2 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: "Яндекс.Навигатор" покажет, в какие города Мурманской области закрыт въезд
Режим обязательной самоизоляции в Мурманске: можно ли посещать пациентов в больницах Мурманска
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Заработал дополнительный номер «горячей линии»
Житель Мурманска разбил голову битой 27-летней соседке за громкую музыку
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Отменены семь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и обратно
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: У миграционной службы выстроилась очередь из иностранцев
Продавец «Туломы» за 2,5 месяца устроила себе прибавку к зарплате в 232 тысячи рублей
В Заозерске ищут пропавшую женщину в бордовой куртке
Спасательница пернатых из Мурманска скоро выпустит на волю ястреба, сойку и сову
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в регионе созданы новые места для обсервации
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Владельцы животных не отпускают своих питомцев на самовыгул и убирают экскременты
Сухой закон во время режима самоизоляции: будут ли его вводить в Мурманске
Свадьбы и разводы в Мурманской области во время режима самоизоляции: как будут работать загсы из-за коронавируса