Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: В Гаджиево подъезды дезинфицируют сами жильцы, а в Кандалакше и областном центре – УК

3 Апр 2020 2020-04-03T08:12:04+03:00

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Мой дом – моя крепость! Именно поэтому многие, как только стало известно о режиме самоизоляции, взялись за тряпки и дезсредства и привели свои квартиры в порядок. Оно и правильно, конечно! Но как же подъезды?

Еще до начала нерабочей недели власти обязали управляющие компании чаще убирать подъезды и обязательно с применением дезинфицирующих средств. Северяне, у которых и так с этим были проблемы, восприняли идею с иронией. Тем не менее, прецеденты выполнения этого поручения есть.

- В период распространения коронавирусной инфекции тщательная уборка особенно важна. В работе УК «Феникс» теперь - обязательная дезинфекция подъездов. Именно так сегодня работают все добросовестные управляющие компании, - приводят пример в «Группе главы Кандалакши и Кандалакшского района».

Проводит эту работу и «Севжилсервис» в Мурманске. УК закупила специальные дезинфицирующие и антисептические средства.

- Особое внимание уделяется уборке первых этажей. В обязательном порядке производится дезинфекция перил, кнопок лифта и домофона, почтовых ящиков. Помимо обработки в жилых домах мы произвели дезобработку участков ЖЭУ и главного офиса компании, что на улице Инженерной, 6а. Для работников были закуплены медицинские маски. Ежедневно все сотрудники проходят медицинский осмотр и , термометрию, - сообщили «КП» в «Севжилсервисе».

Правда, не всем так везет с жилищными службами, а писать жалобы некогда – коронавирус вряд ли будет ждать, пока бюрократическая машина запуститься и призовет УК к добросовестной работе. В Гаджиево, например, жильцы сами взялись за дезинфекцию.

- Дом 30, второй подъезд. Было предложено самостоятельно выйти и продезинфицировать подъезд! Каждый убрал свой этаж и лестничную площадку. Спасибо Вам за поддержку! Не было ни одного возражения! Мы - молодцы! – сообщила о трудовом подвиге жительница Гаджиево Юлия Кинжабаева.

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