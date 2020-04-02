2020-04-02T14:10:44+03:00
Происшествия

Житель Мурманска разбил голову битой 27-летней соседке за громкую музыку

Ранее судимому и безработному северянину грозит до 10 лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Дебошира задержали полицейские.Дебошира задержали полицейские.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жильцу одного из домов на улице Миронова в Мурманске надоела громко играющая музыка, которая доносилась из квартиры соседей, и он отправился на разборки. Вот только словесно он решать проблему не захотел, а решил прибегнуть к физической расправе.

Так, в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы, что в медучреждение поступила 27-летняя мурманчанка с открытой черепно-мозговой травмой.

- Стражи порядка по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний безработный, ранее неоднократно судимый сосед пострадавшей северянки. Он рассказал полицейским, что ночью в квартире у девушки очень громко играла музыка, которая мешала ему отдыхать. Он наведался к ней, прихватив с собой биту. Разгорелась ссора, после чего мужчина стал бить соседку по голове приготовленным «оружием», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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