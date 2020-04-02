Продавец «Туломы» за 2,5 месяца устроила себе прибавку к зарплате в 232 тысячи рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T13:08:30+03:00

Женщина обещала возвращать по 20 тысяч рублей в месяц, но в итоге ущерб придется возмещать через суд

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Пока совхоз «Тулома» шел ко дну, не все сотрудники предприятия радели за его возвращение к жизни. Среди продавцов сети фирменных магазинов нашелся тот, для кого собственный карман оказался важнее.

- Женщину приняли на работу 9 декабря 2018 года. В обязанности продавца входила не только реализация продукции, но и своевременная сдача выручки инкассаторам, - рассказывают в пресс-службе Ленинского суда Мурманска.

Правда, сотрудница «Туломы» эти обязанности исполняла лишь частично. За 2,5 месяца выручка в ее магазине составила 1 055 766 рублей, а вот инкассаторы фактически забрали лишь 835 622 рубля. Остальные 232 657 рублей ушли в карман нечистого на руку кассира. Как выяснилось в ходе проверки, продавец не сдавала выручку либо делала это лишь частично.

- Перед работодателем женщина признала сумму недостачи полностью и обязалась ежемесячно до 30 числа вносить в кассу предприятия по 20 тысяч рублей, пока не погасит долг полностью. Однако делать этого не стала, и дело дошло до суда. На заседание продавец не явилась, хотя и была извещена о времени и месте его проведения, - отметили служители Фемиды.

Суд удовлетворил иск совхоза «Тулома», а 232657 рублей теперь будут взыскивать с нерадивого продавца судебные приставы.

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