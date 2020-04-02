В Заозерске ищут пропавшую женщину в бордовой куртке

2 Апр 2020 2020-04-02T12:48:08+03:00

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Когда пропадает человек – это большая беда для его родных и близких, а когда это случается в момент пандемии коронавируса, ситуация обстоит еще проблематичнее. Ведь волонтерам непросто выходить на поиски. Так, в Заозерске пропала 44-летняя Елена Кулькова (Жукова). Она ушла из дома 27 марта и с тех пор как в воду канула.

Женщина была одета в бордовую куртку, темные брюки и темную шапку. О приметах местной жительницы не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Елене, или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в Мурманске с февраля ищут 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернутся домой из гостей. А в Шонгуе продолжают искать пенсионера Евгения Дурягина, который в январе ушел из садового товарищества «Родники» и след его простыл.

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