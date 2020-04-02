Сухой закон во время режима самоизоляции: будут ли его вводить в Мурманске
На фоне пандемии коронавируса в некоторых регионах России задумались об ограничении продажи алкоголя. А то сидят люди в самоизоляции, не знают, чем себя занять, как бы зеленый змий не одолел.
Так, в Башкирии купить алкоголь нельзя будет с 18.00 до 10.00. В Хакасии еще строже: напитки с градусом можно купить с 10.00 до 15.00.
Жители Мурманской области задумались, а не введут ли ограничения и у нас? Все-таки власти региона работают на опережение: в числе первых ввели в регионе режим полной самоизоляции, закрыли въезд в некоторые города.
Как сообщили "КП" в правительстве Мурманской области, пока продажу алкоголя в регионе не будут ограничивать. Вето наложено все на те же часы: с 21.00 до 11.00.
Напомним: северян просят не саботировать режим самоизоляции. Уважительных причин для выхода из дома всего шесть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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