2020-04-02T11:18:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Сухой закон во время режима самоизоляции: будут ли его вводить в Мурманске

Запрет алкоголя и сухой закон в Мурманске - власти прокомментировали ситуацию
Мария ПАШЕНКОВА
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Продажу алкоголя в Мурманской области пока ограничивать не будут.Продажу алкоголя в Мурманской области пока ограничивать не будут.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На фоне пандемии коронавируса в некоторых регионах России задумались об ограничении продажи алкоголя. А то сидят люди в самоизоляции, не знают, чем себя занять, как бы зеленый змий не одолел.

Так, в Башкирии купить алкоголь нельзя будет с 18.00 до 10.00. В Хакасии еще строже: напитки с градусом можно купить с 10.00 до 15.00.

Жители Мурманской области задумались, а не введут ли ограничения и у нас? Все-таки власти региона работают на опережение: в числе первых ввели в регионе режим полной самоизоляции, закрыли въезд в некоторые города.

Как сообщили "КП" в правительстве Мурманской области, пока продажу алкоголя в регионе не будут ограничивать. Вето наложено все на те же часы: с 21.00 до 11.00.

Напомним: северян просят не саботировать режим самоизоляции. Уважительных причин для выхода из дома всего шесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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