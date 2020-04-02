Сухой закон во время режима самоизоляции: будут ли его вводить в Мурманске

2 Апр 2020 2020-04-02T11:18:27+03:00

Продажу алкоголя в Мурманской области пока ограничивать не будут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

На фоне пандемии коронавируса в некоторых регионах России задумались об ограничении продажи алкоголя. А то сидят люди в самоизоляции, не знают, чем себя занять, как бы зеленый змий не одолел.

Так, в Башкирии купить алкоголь нельзя будет с 18.00 до 10.00. В Хакасии еще строже: напитки с градусом можно купить с 10.00 до 15.00.

Жители Мурманской области задумались, а не введут ли ограничения и у нас? Все-таки власти региона работают на опережение: в числе первых ввели в регионе режим полной самоизоляции, закрыли въезд в некоторые города.

Как сообщили "КП" в правительстве Мурманской области, пока продажу алкоголя в регионе не будут ограничивать. Вето наложено все на те же часы: с 21.00 до 11.00.

Напомним: северян просят не саботировать режим самоизоляции. Уважительных причин для выхода из дома всего шесть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд закрыт в Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку. Из-за коронавируса в Мурманской области закрывают въезд в муниципалитеты (Подробности)

Можно ли ездить на работу в Мурманской области в период самоизоляции? Многие работодатели просят своих сотрудников не пользоваться общественным транспортом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU