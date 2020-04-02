2020-04-02T10:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Свадьбы и разводы в Мурманской области во время режима самоизоляции: как будут работать загсы из-за коронавируса

Свадьбы и разводы в Мурманской области из-за коронавируса: женить будут без гостей, разводить - по записи
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Пышные свадьбы с гостями пока в Мурманской области не устроить.Пышные свадьбы с гостями пока в Мурманской области не устроить.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Из-за пандемии коронавируса Минюст предложил на время приостановить заключение и расторжение браков. Инициативу отправили в регионы, чтобы там решили, как действовать дальше. Мурманский загс в период пандемии коронавируса перешел на новый режим работы до лучших времен.

- Сейчас мы производим регистрацию по предварительной записи, то есть люди заранее звонят, мы оговариваем дату. В назначенное время приходят и оформляют документы, - рассказала "КП" начальник отдела загс администрации Мурманска Татьяна Каменская.

С 1 апреля до особого распоряжения отдел перешел на следующий режим работы: государственная регистрация заключения брака производится в присутствии лиц, выступающих в брак, не допуская приглашенных лиц. Расторжение брака производится по взаимному согласию и по предварительной записи. Выдача свидетельств и регистрация рождения - также по записи. Время согласовывается со специалистом.

А чтобы заключить брак, подавать заявление нужно через портал госуслуг.

- Временно приостанавливается прием заявлений о регистрации брака при личном обращении, кроме редких случаев, например, поздней беременности. Обращаться нужно через портал государственных услуг, - дополнила Татьяна Каменская.

Как уточнили в минюсте региона, даты государственной регистрации брака, которые были определены ранее, переносятся на более поздний срок – после 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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