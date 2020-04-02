В Мурманской области завершены съемки комедийного сериала с участием Светланы Ходченковой и Евгением Цыгановым

2 Апр 2020 2020-04-02T09:37:37+03:00

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Этой зимой и весной в Мурманской области снимали много разных фильмов и сериалов. Увы, из-за ситуации с коронавирусом работы пришлось свернуть, и, как говорится, кто успел, тот успел.

В частности, в марте в Заполярье снимали комедийный сериал "Иван".

- Это история о бывшем мотогонщике, чемпионе мототрека, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Главные роли в нем играют Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие. Продюсером стала Тина Кандалеки. Еще осенью она встречалась с губернатором Мурманской области.

- Блестящий сценарий, шикарный актерский ансамбль, а главное - искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой. Спасибо Мурманску и области за теплый прием, - рассказал Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI Originals.

География сериала включает четыре города: Мурманск, Кировск, Москву и Норильск. В столице Заполярья все сделать успели, а вот потом съемки пришлось свернуть. Дело в том, что Кировск, как и Апатиты, закрыли на карантин из-за того, что в этих городах пошел резкий прирост числа заболевших коронавирусом. Но авторы проекта надеются, что ограничения скоро закончатся и удастся доснять все сцены.

Ожидается, что премьера состоится осенью этого года, но из-за ситуации в стране ее могут перенести.

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