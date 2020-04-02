Число заболевших коронавирусом в Мурманской области на 2 апреля 2020 года составило 15 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T08:30:18+03:00

В Мурманской области по состоянию на 2 апреля уже 15 заболевших коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманской области на 2 апреля 2020 года

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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области представил последние новости о ситуации с COVID-19 в регионе. Число заболевших коронавирусом в Мурманской области на 2 апреля 2019 года составляет 15 человек.

При этом 1 человек - нулевой пациент Заполярья - уже выздоровел и выписался из областной больницы. 14 человек проходят лечение. Лидер по числу заболевших - Апатитско-Кировский район, где один мужчина заразил 9 человек.

Помимо этого у 14 жителей Мурманской области - предварительно положительный диагноз, 65 человек находятся на обсервации, а два человека с нее сняты. 1426 северян находятся на самоизоляции.

Напомним: с 30 марта для всех жителей региона введен режим "сидим дома". Теперь выходить из дома можно только по уважительным причинам, например, сходить за продуктами, в аптеку, погулять с собакой или выкинуть мусор.

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