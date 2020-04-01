Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Ветклиники принимают только экстренных и неотложных хвостатых пациентов

1 Апр 2020 2020-04-01T17:50:43+03:00

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Увы, болезни не только человеческие, но и наших четвероногих друзей не может поставить на паузу никакой коронавирус. Но если плановые процедуры можно отложить, то что делать, когда речь идет о жизни и смерти?

Как и обычные врачи, ветеринары не могут оставить своих хвостатых пациентов без помощи даже во время пандемии COVID-19. Поэтому сразу десять учреждений в Мурманской области работают с 30 марта по 3 апреля с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) для оказания экстренной и неотложной помощи.

Итак, где и какие ветклиники готовы принимать четвероногих друзей:

- Мурманск – городская ветеринарная лечебница: улица Академика Книповича, 51а, 8 (8152) 44-20-45;

- Кандалакша – районная ветеринарная лечебница: Школьный проезд, 8, 8 (81533) 9-59-37;

- Полярные Зори – городская ветеринарная станция: улица Промышленная, 1, 8 (81532) 7-51-14, 7-36-11, 7-35-48;

- Оленегорск – городская ветеринарная станция: улица Горького, 3а, 8 (81552) 5-47-91;

- Апатиты – городская ветеринарная станция: улица Строителей, 2а, 8 (81555) 2-58-15;

- Мончегорск – городская ветеринарная станция: Никелевое шоссе, 19, 8 (81536) 3-01-00;

- Кола – ветеринарный пункт: Красноармейская улица, 5, 8 (81553) 3-30-05;

- Североморск – городская ветеринарная станция: улица Флотских строителей, 6, 8 (81537) 5-04-18;

- Снежногорск – ветеринарный участок: улица Октябрьская, 8, 8 (81530) 6-04-72;

- Заполярный – ветеринарный участок: улица Терешковой, 6, 8 (81554) 3-84-40.

Планируется, что с 4 апреля ветеринарные учреждения заработают в обычном режиме.

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