120 водителей гоняли по Мурманску пьяными

1 Апр 2020 2020-04-01T17:56:43+03:00

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Алкоголь и руль не совместимы! Правда, немало автомобилистов считают должным проверить, насколько верна эта аксиома. Если быть точными, то за первые три месяца 2020 года в столице Заполярья нашлось больше 120 таких водителей. 16 из них решились на «геройский» поступок не в первый раз.

К счастью, большинство автолюбителей все-таки предпочитают разделять застолье и вождение «железного коня», а еще бдительно следят за своими коллегами по рулю.

- На днях на автоподъезде к Мурманску водитель Ford обратил внимание на Renault, который вилял из стороны в сторону по проезжей части. Мужчина остановил иномарку, а, поговорив с водителем, понял, что он пьян, - рассказывают в УГИБДД по Мурманской области.

Мурманчанин вызвал дорожно-патрульную службу. Подоспевшие инспекторы согласились с подозрениями очевидца. Но водитель Renault отказался от освидетельствования, а потом выяснилось, что он уже привлекался за езду в нетрезвом состоянии.

- За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мурманчанин будет привлечен по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - отметили в Госавтоинспекции.

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