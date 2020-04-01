Житель Мурманска сделал смертельный переворот на Renault

1 Апр 2020 2020-04-01T15:26:59+03:00

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Четвертый день самоизоляции из-за коронавируса в столице Заполярья должен был привести к почти пустым дорогам и снижению числа аварий, но он закончился фееричным заездом по проспекту Кирова. Увы, пилот болида не учел, что впереди затяжной и довольно опасный поворот, а скорость явно не способствует его благополучному прохождению.

- В 21.55 31 марта в районе дома №2 по проспекту Кирова в Мурманске произошла авария. Водитель Renault Megane неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Иномарка перевернулась, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская. – Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По словам очевидцев, во время аварии водитель вылетел из автомобиля, вероятно, потому, что забыл пристегнуть ремень безопасности. Возможно, если бы не эта оплошность, то мужчина смог бы выжить. В Госавтоинспекции проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU