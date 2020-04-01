Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из-за пандемии весенний призыв на Северном флоте перенесли на две недели

1 Апр 2020 2020-04-01T14:46:02+03:00

Пандемия коронавируса сдвинула срок начала весеннего призыва в Мурманской области на 13 апреля

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Коронавирус внес изменения во все сферы жизни мурманчан. Культура, спорт, шоппинг и даже работа, – все поставлено на паузу. Сделать это с армией гораздо сложнее, но и тут COVID-19 смог внести своим коррективы.

- В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой принято решение перенести дату прибытия призывников в военкоматы на 13 апреля, - обращает внимание северян Главная военная прокуратура России.

Так что коронавирус подарил будущим военнослужащим отсрочку в две недели. В ведомстве напоминают, что у северян всегда есть возможность задать свои вопросы военному прокурору.

Так, в военной прокуратуре Северного флота по адресу Североморск, улица Сивко, 9 работает консультативно-правовой пункт, в котором готовы ответить на все вопросы, связанные с призывом на военную службу, или принять сообщения о нарушениях законов лично или письменно по электронной почте vp_sf@gvp.rsnet.ru или по круглосуточному телефону «горячей линии» 8 (81537) 46-885.

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