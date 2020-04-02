2020-04-02T08:07:15+03:00
Звезды

В Мурманском областном драматическом театре готовятся к облицовке мрамором и реставрационным работам

В ближайшее время для храма Мельпомены закупят устройство для подъема зрительного зала
Елена ЧУМАКОВА
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Уже через год театр будет готов принять зрителей.Уже через год театр будет готов принять зрителей.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Пожалуй, окончания работ ни на одном реставрируемом в Заполярье объекте мурманчане не ждут с таким трепетом. Действительно, преображение главного в Мурманской области храма Мельпомены порядком затянулось, но уже движется к своему логическому завершению

- На сегодняшний день уже построен административно-бытовой корпус и идут отделочные чистовые работы, галерея тоже есть. В главном корпусе завершены основные строительно-монтажные работы, начались черновые отделочные работы. Мы готовимся к облицовке мрамором и укладке паркета, а также к началу отделочных реставрационных работ, - рассказала вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова. – На апрель запланированы закупки на устройство подъема зрительного зала, обустройство витражей и облицовку гранитом цоколя. Все идет по плану. В марте 2021 года мы рассчитываем показать премьеру.

Кажется, северянам осталось ждать совсем немного, чтобы переступить порог любимого и преображенного театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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