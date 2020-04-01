Специальная разметка для магазинов в Мурманске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T12:49:39+03:00

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Пока все сидят дома на самоизоляции, мурманские супермаркеты продолжают мужественно работать, несмотря на угрозу коронавируса. Иначе никак – кушать ведь всем хочется. Тем не менее, в торговых точках заполярной столицы стараются предпринимать необходимые меры безопасности.

- С воскресенья, 29 марта, в магазине введена специальная разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию в два метра. Так же просим покупателей касаться только того товара, который они собираются брать. Сотрудники работают в масках и перчатках, - рассказала «КП» работник сети супермаркетов «Дикси».

В продуктовой сети «Лента» в Мурманске также ввели подобные правила.

- Во всех магазинах компании, в том числе и в Мурманске, на пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в очереди. В торговом зале размещены материалы, предупреждающие о необходимости держать определенное расстояние, и транслируется аудиосообщение, - сообщила «КП» Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и госорганами компании «Лента».

А вот в супермаркетах «Яблочко» и «Пятерочка» спецразметку пока не сделали. Однако там действуют иные меры безопасности.

- Наши работники ходят в масках и перчатках, а используемые поверхности – тележки, корзины, дверные ручки дезинфицируются, - объяснили в обоих продуктовых сетях.

К слову, в «Пятерочке» даже ввели специальные часы для посещения магазина пенсионерами – до 10 утра. Северян просят отдать приоритет старшему поколению для похода за покупками в это время.

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