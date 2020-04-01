Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Минздрав готовит койки для приема больных коронавирусом, в том числе и тяжелых

1 Апр 2020 2020-04-01T11:33:59+03:00

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В Мурманской области 11 случаев заболевания коронавирусом, один человек выздоровел, а у 15 северян поставлен предварительно положительный диагноз. Только за сутки количество инфицированных выросло вдвое. Исключать, что эта цифра будет расти в геометрической прогрессии нельзя, поэтому в министерстве здравоохранения Мурманской области тщательно готовятся к любому развитию событий.

- Ситуация с распространением новой опасной коронавирусной инфекции под контролем. Продолжается работа по подготовке коечного фонда для приема больных, в том числе тяжелых. Основная задача – оборудовать койки системами подачи кислорода и обеспечить учреждения необходимым количеством аппаратов ИВЛ. В настоящий момент свободно более 250 коек в обсерваторах, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, продолжают работу три консультационно-диагностических центра: взрослый – на базе областной больницы, акушерский – на базе перинатального центра и педиатрический – на базе детской областной больницы. Все учреждения снабжены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Тем не менее, региональное ведомство продолжает отработку этого вопроса с Минпромторгом, а также поставку двух аппаратов ИВЛ.

- Бригада перфузиологов находится в режиме постоянной готовности на случай возникновения тяжелой пневмонии, которая потребует экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Также в центре специализированных видов помощи начато проведение лабораторных исследование дополнительно к той лаборатории, которую делает Роспотребнадзор. Уже проведено более 750 анализов, - отметил глава регионального минздрава.

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