Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Оснований для приостановления строек нет!»

1 Апр 2020 2020-04-01T10:35:30+03:00

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Самоизоляция не для всех. Несмотря на то, что коронавирус продолжает делать свои первые шаги по Кольскому полуострову, а постановление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса рекомендует всем северянам оставаться дома, так могут поступить далеко не все. Насчет сотрудников экстренных служб и тех, на чьих плечах лежит жизнеобеспечение городов, вопросов не возникает. Однако в этот перечень попали и строители.

- Перед нами стоит задача реализовать в этом году 77 объектов на общую сумму 4 миллиарда 988 миллионов рублей. Из них 16 переходящих. По остальным работы ведутся в штатном режиме. Только по двум объектам поступили обращения о приостановке работ. Первый – это горнолыжный подъемник в Кировске. Теперь там находится всего два человека, которые обеспечивают безопасность. Сроки сдачи объекта в июле. Так что запас времени еще есть, - отметила вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова. – На втором объекте – пожарном депо на четыре машины – работы осталось на две недели и, если скоординироваться, можно было закончить до 1 апреля. Так, что это очередной шантаж.

Глава региона поддержал своего заместителя, метко подметив, что коронавирус коронавирусом, но жизнь на этом не останавливается.

- Есть специальный режим пропуска людей, который необходимы для реализации проектов и соответствующих производств. Предупредите подрядчика, что никаких оснований что-то там приостанавливать, используя принятые меры ограничения, не существует. Необходимо лишь соблюдать все правила безопасности. Никакие сроки сдвигать не будем! – отрезал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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