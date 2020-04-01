Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев о коронавирусе: все заболевшие в регионе легко переносят болезнь

1 Апр 2020 2020-04-01T08:16:33+03:00

В Мурманской области по последним данным 11 человек с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области на 31 марта 2020 года - 11 человек с коронавирусом и 15 с предварительно положительным диагнозом

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31 марта министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выступил на заседании правительства, где сообщил о текущем положении дел в отношении коронавируса.

Сейчас в регионе диагноз COVID-19 поставлен 11 людям, один уже вылечился. Также 15 человек ждут подтверждения или опровержения, ведь у них предварительно положительный результат.

- У всех пациентов - легкое течение болезни. Пациент, который был в состоянии средней тяжести показывает положительную динамику, у него нормализовалась температура и он отмечает улучшение состояния, - пояснил Дмитрий Панычев.

Сейчас в регионе создали 291 обсервационную койку, 244 из который свободны. По словам министра, в Мурманской области вовсю занимаются перепрофилированием коек в инфекционные для респираторной терапии: должна быть 371, а есть 289. Помимо этого вместе с Роспотребнадзором минздрав провели уже более 2500 тестов на коронавирус.

Напомним: в понедельник на оперативном совещании ведомство представит доработанный план по стимулированию медработников, работающих с больными коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU