В Мурманске следователи завершили проверку по факту смерти 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму
Рядовые северяне узнали о существовании 38-летнего Николая Гладина из Мурманска только благодаря его матери, которая, несмотря на преклонный возраст, обошла все городские притоны, пытаясь найти своего сына, склонного к алкоголизму.
Жителя областного центра нашли спустя месяц на пустыре возле дома № 165 на проспекте Кольском в областном центре без признаков жизни. Спустя еще 30 дней следователи завершили процессуальную проверку.
- Следователи изучили все обстоятельства смерти мурманчанина и установили, что в отношении него не было совершено никаких преступлений. Смерть 38-летнего мужчины носит ненасильственный характер, - уточнила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.
А значит, повода для возбуждения уголовного дела нет.
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