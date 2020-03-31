2020-03-31T20:00:23+03:00
Происшествия

В Мурманске следователи завершили проверку по факту смерти 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму

Уголовное дело решено не возбуждать
Елена ЧУМАКОВА
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Смерть Николая Гладина не была насильственной. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"Смерть Николая Гладина не была насильственной. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"
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Рядовые северяне узнали о существовании 38-летнего Николая Гладина из Мурманска только благодаря его матери, которая, несмотря на преклонный возраст, обошла все городские притоны, пытаясь найти своего сына, склонного к алкоголизму.

Жителя областного центра нашли спустя месяц на пустыре возле дома № 165 на проспекте Кольском в областном центре без признаков жизни. Спустя еще 30 дней следователи завершили процессуальную проверку.

- Следователи изучили все обстоятельства смерти мурманчанина и установили, что в отношении него не было совершено никаких преступлений. Смерть 38-летнего мужчины носит ненасильственный характер, - уточнила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

А значит, повода для возбуждения уголовного дела нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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