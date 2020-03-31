В Мурманске следователи завершили проверку по факту смерти 38-летнего мужчины, склонного к алкоголизму

31 Март 2020 2020-03-31T20:00:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Рядовые северяне узнали о существовании 38-летнего Николая Гладина из Мурманска только благодаря его матери, которая, несмотря на преклонный возраст, обошла все городские притоны, пытаясь найти своего сына, склонного к алкоголизму.

Жителя областного центра нашли спустя месяц на пустыре возле дома № 165 на проспекте Кольском в областном центре без признаков жизни. Спустя еще 30 дней следователи завершили процессуальную проверку.

- Следователи изучили все обстоятельства смерти мурманчанина и установили, что в отношении него не было совершено никаких преступлений. Смерть 38-летнего мужчины носит ненасильственный характер, - уточнила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

А значит, повода для возбуждения уголовного дела нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пропала 39-летняя женщина в черных брюках-клеш. Ирина Егорова ушла из дома 17 марта, и с тех пор ее след простыл (Подробности)

В Баренцевом море пропал дайвер. Следователи Мурманска возбудили уголовное дело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU