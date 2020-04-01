19% жителей Мурманска хотели купить или покупали валюту в марте
Когда в начале марта рубль стремительно начал падать, а доллар и евро выросли до небес, россияне не на шутку обеспокоились и начали раздумывать о покупке иностранной валюты, пока не стало поздно. Финансовый университет при Правительстве России провел исследование, в котором выяснил, в каких городах нашей страны спрос на валюту был самым значительным.
- Заполярная столица обосновалась на 19 месте из 75. Оказалось, что в марте 19% мурманчан выражали желание или покупали доллар и евро, - сообщается в исследовании.
Города, где был отмечен наибольший спрос на валюту – это Калининград, Санкт-Петербург (по 30% жителей), Москва (24%). Меньше всего интересовались покупкой валюты в Кургане (10%), Якутске и Махачкале (по 11%).
Согласно данным Финансового университета, сейчас потребность в иностранных купюрах со стороны населения прошла пик, и в последние 10 дней постепенно снижается.
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