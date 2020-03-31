Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: в колледже Ковдора проводят курсы для будущих водителей

31 Март 2020 2020-03-31T16:27:38+03:00

Автошкола - это хорошо, но на время самоизоляции обучение надо отложить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работники образовательного учреждения возмутились, что во время самоизоляции им надо выходить на работу

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С 30 марта в Мурманской области введен обязательный режим самоизоляции. Сидеть дома из-за коронавируса должны и дети, и взрослые, а не только лица старше 65 лет и с определенными заболеваниями как раньше.

На каникулы ушли школы, лицеи, гимназии, закрыты университеты, детские сады, колледжи. Знания теперь можно (и нужно!) получать дистанционно. Но в редакцию "КП" позвонили возмущенные жители Ковдора, которые пожаловались на очные курсы по обучению вождению.

- В колледже проводят платные курсы, а уборщиц заставляют выходить убирать помещения. На возражения, что нерабочая неделя и обязательная самоизоляция, говорят, что поставят смену, - сообщили жители Ковдора.

"Комсомолка" поговорила с руководством колледжа.

- С субботы, 28 марта, как и положено, отменены все занятия, в том числе и платные курсы. Заочники успели сдать сессию до введения ограничений, - говорит директор Ковдорского политехнического колледжа Евгений Шагин. – Уроки вождения для будущих водителей также отменены, а вот на занятия по теории они ходят. Всего посещают 4-5 человек. С ними заключены договора, в которых прописаны сроки обучения. По постановлению численность должна быть не более 25 человек, мы это соблюдаем.

Теорию и практику по вождению сейчас точно стоит отложить, ведь даже УГИБДД Мурманской области максимально перевело своих сотрудников на удаленку. Информация о курсах в колледже была передана в оперативный штаб при правительстве Мурманской области, где отметили, что в образовательном учреждении действуют незаконно. С ситуацией обещали разобраться.

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