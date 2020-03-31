2020-03-31T15:31:00+03:00
Общество

Фотограф из Мурманска стал финалистом конкурса Русского географического общества

Пройти в финал работнику порта было не так просто - конкуренцию составили 60 тысяч работ
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Кадр, который принес победу мурманскому фотографу, был сделан случайно. Фото: Николай ЖолнинКадр, который принес победу мурманскому фотографу, был сделан случайно. Фото: Николай Жолнин
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Фотографии мурманских охотников за видами, наверное, видел весь мир. На российских и международных выставках нередко отмечают работы жителей Кольского Заполярья. Вот и сейчас снимок мурманчанина Николая Жолнина в числе лучших на конкурсе Русского географического общества.

- Известный мурманский фотограф, работник Мурманского морского торгового порта Николай Жолнин стал финалистом VI фотоконкурса «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество. Столь высокую оценку в номинации «Многоликая Россия» получила его работа «Красный рояль». Всего на конкурс прислали около 60 000 работ, - сообщает правительство Мурманской области.

По словам фотографа, работа появилась спонтанно. Он был в Мурманском областном художественном музее, увидел, как девушки из русского народного хора во время перерыва между выходами на сцену присели за ярко-красный рояль и разговорились.

- Меня поразило сочетание насыщенных цветов, улыбок девушек, классического инструмента и русских народных костюмов. Ну, а сделать снимок помогла моя привычка всегда держать фотоаппарат под рукой, - рассказал Николай Жолнин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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