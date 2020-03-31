Можно ли жителям Мурманской области гулять с колясками во время обязательной самоизоляции
С 12.00 30 марта все жители Мурманской области должны сидеть по домам и выходить на улицу только в случае острой необходимости.
Напомним: таких причин всего шесть, например, выкинуть мусор, сходить за лекарствами или едой. Также можно погулять с собакой. Но вот про детей нет ни слова. Понятно, что с дошколятами и школьниками еще можно посидеть дома, на время забыв про детские площадки. Но что делать тем, кто только недавно стал родителями? Груднички хорошо спят во время прогулок на улице, а дома их сон может нарушиться. Да и отсутствие воздуха может плохо повлиять на их здоровье. Неужели молодым родителями и малышам можно дышать только у открытого окна?
- С колясками жителям Мурманской области можно гулять, но только у дома, сократив время прогулок. И нельзя забывать про обязательную социальную дистанцию в 1,5 метра между людьми, - уточнили "КП" в оперативном штабе при правительстве Заполярья.
При этом малышей не стоит брать с собой за покупками. Идеальный вариант - мама сидит дома крошкой, а папа идет в магазин.
Северян просят не нарушать режим самоизоляции, чтобы мы все быстрее вернулись к привычному образу жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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