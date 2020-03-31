Обязательный режим самоизоляции в Мурманской области: На «Яндекс.Карты» можно узнать, насколько добросовестно жители Мурманска сидят дома

31 Март 2020 2020-03-31T15:13:17+03:00

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Узнать, кто лучше всего справляется с задачей сидеть дома, теперь можно в «Яндекс.Карты». Там появился раздел с индексом самоизоляции российских городов. Можно посмотреть, где в нашей стране относятся халатно к главной мере борьбы с коронавирусом, а где – со всей ответственностью. Что радует, заполярная столица получила в этом рейтинге довольно высокий балл.

- Мурманск набрал 3,7 балла. По состоянию на 12.00 31 марта большинство людей сидит дома. И вы оставайтесь, - указывается на сервисе.

«Яндекс.Карты» сравнивают уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычных будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Судя по индексу, самый высокий балл на данный момент у Южно-Сахалинска (4,4), а из городов-миллионников – у Нижнего Новгорода (3,6). Хуже всего с сидением дома справляются в Новосибирске, Кемерово (по 2,9 балла) и подмосковных Котельниках (2,7).

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ИСТОЧНИК KP.RU