Коронавирус в Мурманской области: спасатели присоединились к мировому флешмобу #StayHome

1 Апр 2020 2020-04-01T08:49:09+03:00

Главное - быть дома и беречь себя и близких. Фото: ГУ МЧС России по МО

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На просторах Интернета стремительно набирает популярность международный флешмоб #StayHome или #Оставайсядома. Таким образом людей призывают соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом и остановить распространение инфекции.

Всемирная акция началась с медиков, а после к ней присоединились представители и других профессий, в частности спецслужб, которые мужественно выполняют свой служебный долг ради всеобщей безопасности. Так, вслед за госавтоиспекторами Мурманской области, в флешмобе решили поучаствовать и заполярные спасатели. Вместе они держат надпись: «Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас!».

- Пожарные первого поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Мурманской области присоединяются к мировому призыву. Мы сделаем все, что от нас зависит. Главное сейчас - беречь себя и своих близких, - сообщили в ГУ МЧС России по кольскому краю.

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