Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: Северяне просят губернатора закрыть Ловозерский и Терский районы

31 Март 2020 2020-03-31T16:27:40+03:00

Туристы, вместо того чтобы сидеть дома на самоизоляции, едут в заповедные уголки Заполярья на рыбалку

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- Туристы летят к нам в Краснощелье целыми вертолетами со всей России. Мы уже обращались в администрацию и поселка, и района, но они не могут ничего не сделать. Разговаривали с частным предпринимателем и просили перестать возить туристов – деревня находится в изоляции и до большой земли добраться можно только по воздуху. Но бизнесвумен ответила, что ей по барабану все запреты. Жители в ужасе, - позвонила в редакцию «КП» жительница Краснощелья Тамара Шоленкина.

В ситуации, когда страшный и ужасный коронавирус делает свои первые шаги по Кольскому полуострову надеяться на русский авось не самое разумное решение. Жители Ловозерского района уже написали обращение к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который уже закрыл в регионе сначала Апатиты и Кировск, потом Мончегорск, Ковдорский район, Териберку и Ура-Губу, а следом за ними Оленегорск, Полярные Зори и Белокаменку.

"Андрей Владимирович, обращаюсь от населения Ловозера. Из-за того, что закрыты такие важные туристические места, как Териберка и Кировск, почти все гости нашей области едут в наш поселок. Мы очень рады их видеть, но в другое время. Пожалуйста, дайте добро на закрытие въезда в наш поселок", - такое сообщение появилось в группе Ловозерского района.

Ловозерцам вторят и жители Терского района, на территории которого тоже немало заповедных и облюбованных уголков.

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