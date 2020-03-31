Жителей Мурманской области приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «А из нашего окна…»

31 Март 2020 2020-03-31T12:35:12+03:00

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Пока все сидят дома на самоизоляции, Дом культуры Ленинского округа Мурманска решил провести дистанционный фотоконкурс «А из нашего окна…», который позволит совместить приятное с полезным. Северянам предлагается запечатлеть вид из окошка, раз уж на улицу выходить сейчас можно только по особой надобности.

- Поучаствовать в творческом соревновании приглашаются все желающие без ограничений по возрасту, месту проживания. Принимаются фотографии с видами из окна, снятые на фотоаппарат, камеру смартфона или планшета. Фотография должна включать элементы окна (рама, подоконник и т.п.). Работы принимаются с 30 марта по 30 апреля 2020 года, - сообщили в ДК Ленинского округа.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно вступить в официальную группу культурного учреждения в соцсетях и загрузить снимок в альбом по выбранной номинации: «Окно в мир», «Фотопроект», «С высоты птичьего полета», «Мой архив», «Времена года», «Мгновенье у окна».

Конкурсную работу нужно подписать, указать возраст, страну и город, где сделана фотография. Приветствуется краткое описание кадра.

Жюри в каждой номинации определит трех победителей, а приз зрительских симпатий получит кадр, набравший максимальное количество лайков. Лауреаты получают дипломы и памятные подарки.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.

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