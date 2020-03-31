Доставка бесплатных лекарств в Мурманской области в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

31 Март 2020 2020-03-31T12:28:50+03:00

Разбираемся, можно ли в Мурманской области во время обязательной самоизоляции заказать доставку лекарств на дом

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В группе риска тех, кто может заразиться коронавирусом, - люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Им строго рекомендовано не покидать свои дома, даже если есть необходимость сходить в магазин или аптеку. Это за пожилых северян готовы сделать волонтеры, но многих волнует вопрос: как быть с бесплатными лекарствами?

Ответ есть у правительства Мурманской области.

- Если у вас есть рецепт на руках, надо просто вызвать волонтера на дом по телефону «горячей линии». Он возьмет рецепт, сходит в аптеку и привезет препарат, - рассказывают в пресс-службе правительства Мурманской области. – Чтобы получить новый рецепт, достаточно позвонить колл-центр или поликлинику по месту жительства. Документ выпишут дистанционно и доставят на дом, а заодно при необходимости оставят заявку волонтерам и те как и в первом случае доставят их по нужному адресу.

Напомним: в каждом муниципалитете нашлись люди, готовые протянуть руку помощи пожилым северянам.

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