В Мурманской области для мальчика со спинальной мышечной атрофией собирают деньги на откашливатель
В Мурманской области у четырех малышей поставлен диагноз "спинальная мышечная атрофия" (СМА). Из бюджета региона для их лечения были выделены деньги. Но финасовая помощь семьям мальчиков нужна гораздо более мощная.
Дело в том, что простая простуда очень опасна для детей-смайликов. Их мышцы очень слабы, и ребенок не может нормально кашлять, чтобы выводить мокроту из легких. Поэтому им нужны специальные откашливатели. Удовольствие это не из дешевых, а из-за роста курса доллара и вовсе кусающееся.
Сейчас фонд помощи детям "Наше будущее" собирает деньги на откашливатель для Тимофея Варинского из Ковдора.
- Тимофей родился в декабре 2017 года, в срок. До 8 месяцев развивался хорошо, а потом стал слабеть и терять навыки. Мы принялись выяснять причины, но сразу выяснить, в чем проблема, медики не смогли, понадобился генетический анализ. В начале июня 2019 года Тимофею поставили точный диагноз - СМА. Нам повезло, через два месяца после постановки диагноза, в августе, нас взяли в программу раннего доступа и Тимофей получил лекарство «Спинраза». Мы начали проходить лечение в Москве, чтобы остановить прогрессирование болезни. Тимофей после начала лечения стал крепче и активней, но пока сын недостаточно окреп для того, чтобы справиться с мокротой и кашлем при ОРЗ, - рассказывает мама мальчика.
На прибор необходимо собрать 690 тысяч рублей.
Напомним: ранее на откашливатель собирали для еще одного смайлика - Тимофея Мордасова. К счастью, для его для мальчика уже купили.
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