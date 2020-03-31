В Мурманской области для мальчика со спинальной мышечной атрофией собирают деньги на откашливатель

31 Март 2020 2020-03-31T12:05:44+03:00

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В Мурманской области у четырех малышей поставлен диагноз "спинальная мышечная атрофия" (СМА). Из бюджета региона для их лечения были выделены деньги. Но финасовая помощь семьям мальчиков нужна гораздо более мощная.

Дело в том, что простая простуда очень опасна для детей-смайликов. Их мышцы очень слабы, и ребенок не может нормально кашлять, чтобы выводить мокроту из легких. Поэтому им нужны специальные откашливатели. Удовольствие это не из дешевых, а из-за роста курса доллара и вовсе кусающееся.

Сейчас фонд помощи детям "Наше будущее" собирает деньги на откашливатель для Тимофея Варинского из Ковдора.

- Тимофей родился в декабре 2017 года, в срок. До 8 месяцев развивался хорошо, а потом стал слабеть и терять навыки. Мы принялись выяснять причины, но сразу выяснить, в чем проблема, медики не смогли, понадобился генетический анализ. В начале июня 2019 года Тимофею поставили точный диагноз - СМА. Нам повезло, через два месяца после постановки диагноза, в августе, нас взяли в программу раннего доступа и Тимофей получил лекарство «Спинраза». Мы начали проходить лечение в Москве, чтобы остановить прогрессирование болезни. Тимофей после начала лечения стал крепче и активней, но пока сын недостаточно окреп для того, чтобы справиться с мокротой и кашлем при ОРЗ, - рассказывает мама мальчика.

На прибор необходимо собрать 690 тысяч рублей.

Напомним: ранее на откашливатель собирали для еще одного смайлика - Тимофея Мордасова. К счастью, для его для мальчика уже купили.

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ИСТОЧНИК KP.RU