Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Узнать об онлайн-мероприятиях теперь можно на сайте регионального правительства
Из-за коронавируса культурная жизнь Заполярья давно перешла в онлайн-режим. Театры, филармонии, библиотеки, музеи и дома культуры проводят свои мероприятия в виртуальной реальности, причем совершенно бесплатно. О всех самых интересных культурных событиях, которые транслируются в сети, теперь можно узнать на сайте правительства Мурманской области. Там собраны ссылки на онлайн-концерты, спектакли, лекции, мастер-классы, экскурсии.
- 1 апреля можно посмотреть спектакль «Мужчины по выходным» из архива мурманского драмтеатра. В этот же день в областном театре кукол пройдет онлайн-трансляция юмористической программы «Лавка смеха» от артиста Сергея Репина. 3 апреля северян ждет видеоблог «Прогулка по Мурманску» от краеведческого музея. И это далеко не все. Информация обо всех культурных мероприятиях кольского края представлена в новом разделе на портале регионального правительства, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.
Информация в разделе будет регулярно обновляться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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