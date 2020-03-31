Экс-заместитель руководителя Росрыболовства Александр Тугушев: "Все обвинения сфальсифицированы"

31 Март 2020 2020-03-31T11:37:32+03:00

Александра Тугушева обвиняют в мошенничестве, сам он с этим не согласен. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На прошлой неделе Октябрьский районный суд Мурманска на два месяца отправил под стражу бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева, который находится в международном розыске.

- Органами предварительного расследования гражданин Т. обвиняется в хищении путем обмана принадлежащих гражданину С. денежных средств в особо крупном размере, - уточнили в суде.

Уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" возбуждено по заявлению соучредителя мурманского ООО «Восток» Александра Сычева.

Пресс-секретарь Александра Тугушева от его лица рассказал "КП" его позицию. Экс-чиновник уверен, что все обвинения сфальсифицированы.

- Александр Тугушев категорически отрицает любые обвинения в совершении преступных деяний и правонарушений. Адвокаты Александра Тугушева всего за 24 часа получили уведомление о судебном заседании в Мурманске. Тот факт, что суд не разрешил перенести заседание, чтобы группа адвокатов Александра Тугушева могла надлежащим образом подготовиться и представить ответную линию, очередной раз свидетельствует, что это не обычное дело. Примечательно также, что последние события начали происходить сразу после того, как Александр Тугушев направил Виталию Орлову уточненную редакцию искового заявления в Лондонском деле, увеличив свои претензии до 45,75% акций в капитале холдинга «Норебо», - сообщил представитель Тугушев.

Он и Виталий Орлов были соратниками по «Норебо», но сейчас они судятся. Экс-чиновник подал апелляцию на арест.

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