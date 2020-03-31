Директор МФЦ Мончегорска, где работала больная коронавирусом: "Она действовала по указаниям"

31 Март 2020 2020-03-31T09:14:23+03:00

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По состоянию на 30 марта, в Мурманской области коронавирус подтвердился у пяти человек, один уже выписан из больницы. Предварительно положительный диагноз у 19 человек.

Число заболевших и возможно заразившихся может быть меньше, однако не все северяне ведут себя ответственно. Так, 31-летний житель Апатитов после отдыха на Кубе не сел на самоизоляцию, а пошел на работу, не отказал себя в удовольствии посетить развлекательные места. Как итоге - минимум 4 человека, которые могли заразиться коронавирусом.

В непростую ситуацию попала и сотрудница МФЦ в Мончегорске. Женщина провела отпуск в Испании, а сразу после возвращения вышла на работу. После ее все-таки отправили на самоизоляцию, а потом диагностировали коронавирус. Под проверку попали все сотрудники, с которыми контактировала северянка, а также посетители, которых она успела обслужить.

Директор МФЦ, где работает женщина, Ольга Островецкая, рассказала, как все было на самом деле.

- Всех сотрудников МФЦ, которые находились на обсервации и меня в том числе, 31 марта выписывают. У нас отрицательный тест на коронавирус и с момента контакта с сотрудницей, которая заболела, прошел инкубационный период 14 дней. Чтобы не было слухов и недомолвок: я не вызывала сотрудницу на работу, в этом небыли никакой необходимости. Она действовала по указанию "горячей линии", на которую обратилась. Это не администратор МФЦ, а сотрудник из окна, которая сейчас находится на лечении и идет на поправку. Она не работала несколько дней, провела на работе 2 часа и руководством была отправлена на самоизоляцию, по согласованию с Роспотребнадзором, так как ситуация в мире уже изменилась. Список заявителей, которых она успела обслужить, также был передан в Роспотребнадзор, они находились в самоизоляции и у них также взят тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, - сообщила Ольга Островецкая.

Напомним: Мончегорск вошел в число городов, закрытых на въезд для всех людей без прописки. Такая же ситуация в Апатитах, Кировске, Ура-Губе, Териберке, Оленегорске, Полярных Зорях и Белокаменке.

ИСТОЧНИК KP.RU